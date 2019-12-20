واشنطن تشطب السودان من قائمتها السوداء بشأن حرية المعتقد

2019/12/20 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد/ متابعة

أعلنت واشنطن إزاحة السودان من قائمتها السوداء حول حرية المعتقد ونقلها إلى قائمة أخرى خاصة بالحكومات الخاضعة للمراقبة في مجال الحقوق والحريات الدينية.

بغداد اليوم - كردستان

أكد مصدر كردي مطلع، الجمعة 20 كانون الاول 2019، أن جميع الاستعدادت انتهت لعقد الاتحاد الوطني الكردستاني مؤتمره يوم غد السبت، في مدينة السليمانية لاختيار هيأة قيادية جديدة وأمين عام جديد للحزب خلفا للراحل جلال طالباني.

وقال

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة، حسن خلاطي، اليوم الجمعة، استمرار الخلافات داخل البرلمان على المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد، فيما كشف عن 3 مقترحات قدمتها اللجنة القانونية لحل الخلاف.

وقال حسن خلاطي، في حديث لـ(بغداد ال

بغداد اليوم-متابعة

أظهرت دراسة حديثة أن الذين يعيشون في المناطق الملوثة هم أكثر عرضة للموت بسبب الانتحار أو الإصابة بالاكتئاب.

واستعرض الباحثون دراسات من 16 دولة تبحث في تأثير التنفس على المدى الطويل بالجزيئات السامة المحمولة بالهواء على الصحة

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