في العراق.. ارتفاعٌ للاحتياطي النقدي دون فائدةٍ للعراقيين

2019/12/20 | 19:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق حتى مع إعلان اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي عن امتلاك البلاد احتياطي نقدي يُقدّر بـ /87/ مليار دولار؛ إلا أن مراقبون للشأن الداخلي لا يجدون ذلك تحسّناً […]

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