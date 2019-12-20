2019/12/20 | 19:48 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستضيف جمال بدومة في عدد جديد من برنامج "ثقافة" واحدة من أهم الروائيات العرب، تحمل وطنها وتتجول بين المنافي منذ أربعين عاما، هي الأجنبية التي وجدت حريتها في باريس حيث تقيم بين الولع والتشهي، إنها الروائية عالية ممدوح.



التي تحدثنا عن روايتها "التانكي" الصادرة عن منشورات المتوسط.

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