دلور ميقري - سارة في توراة السفح: بقية الفصل السادس

2019/12/20 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3لأول مرة، تقف حوريّة مجردة تماماً من الملابس على مرأى من عينيّ رجل، وذلك على وقت حلول العتمة.بل إنها، نهاراً، لم تتمتع برؤية عُري جسدها الجميل سوى في حمّام المنزل.في المقابل، لم تكن من صنف النساء المتزمتات، اللواتي يدخل في عقولهن أن الخالق يستشيط غضباً لو شاهد إحداهن عارية ولو كانت وحيدة تحت سقف منزلها.والدتها الراحلة، كانت تقول أنّ الأشجار تخجل من تجردها من الأوراق في أوان الخريف، ويسعدها......

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