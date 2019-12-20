زياد عبد الفتاح الاسدي - الحراك الثوري في لبنان في خطاب السيد حسن نصرالله

2019/12/20 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي قبل التطرق لخطاب السيد حسن نصرالله يبدو ا، الوضع اللبناني دخل في مرحلة جديدة تبعث على التفاؤل بعد تكليف السيد حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة .تحدث سماحة السيد حسن نصرلله في خطابه الاخير بالتفصيل عن الدور الامريكي في التآمر على شعوب العالم وعلى المنطقة العربية وعلى لبنان والتدخل في شؤونه واستغلال الانتفاضة الشعبية للتحريض والتآمر لما فيه خدمة المصالح الامريكية ...الخ ...كما تطرق سم......

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