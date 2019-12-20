ياسين الحاج صالح - في المنفى، وفي الوطن والعالم، والكتابة

2019/12/20 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح بالدلالة الأصلية للكلمة، المنفى تجربة قديمة، يرجح أنها تولدت عن تأكيد قوى ما لحلولها في إقليم ما أو احتلالها له وسيطرتها عليه، ثم إبعادها من الإقليم أو إلى خارجه من لا يُرحب به في داخله لسبب ما، كأن لا يكون من ذوي قربى المحتلين، أو لا يوافق معايير مقررة من طرفهم، أو يعترض على مقرريها.النفي اقترن على هذا النحو بثلاثة أشياء: بالحلول والاحتلال والفرق بين داخل وخارج، بمسافات لا يسهل تذليلها، وقبل كل ......

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