كلية العلوم التطبيقية بجامعة سامراء تدعم ذوي الشهداء بمهرجان “دنيا الخير”

2019/12/20 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقامت كلية العلوم التطبيقية بجامعة سامراء، مهرجانا بعنوان “دنيا الخير” والذي ذهب ريع مبيعاته لذوي الشهداء والجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين، في بادرة تجسد اللحمة الوطنية بين اطياف الشعب العراقي..

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