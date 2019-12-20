مجلس العموم البريطاني يتبنى اتفاق جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

2019/12/20 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنّى مجلس العموم البريطاني ، اتفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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