2019/12/20 | 20:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمنى في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باغتيال الناشط المدني علي العصمي وسط المحافظة.وقال المصدر لـ”يس عراق”، ان “مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال الناشط المدني، علي العصمي، شقيق الناشط الاخر سلام العصمي احد ابرز الناشطين في محافظة ذي قار”.شقيق المغدور يعلق وقال سلام العصمي، شقيق المغدور علي العصمي في تدوينة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تواصل النزيف.. اغتيال ناشط مدني في وسط المحافظة وشقيقه يعلق: هذا أخوي وبعد كم شهر زواجه) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تواصل النزيف.. اغتيال ناشط مدني في وسط المحافظة وشقيقه يعلق: هذا أخوي وبعد كم شهر زواجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).