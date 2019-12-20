هجوم سعودي هادف ضد اللواء سليماني في العراق؟

2019/12/20 | 20:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم واحد من التوصلإلى حل الوضع السياسي في لبنان وتكليف رئيس وزراء جديد وترحيب الكتل السياسية به وهزيمة السعودية النکراء في لبنان، شنت وسائل الإعل...

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