ثقة الصدر يرد على ما تناولته قناة العربية “الحدث” من أنباء عن تعرضه لضغوطات من سليماني

2019/12/20 | 20:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، على محطة “العربية الحدث”، التي تحدثت عن تعرض الأخير لتهديد، من قبل قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الايراني، الجنرال قاسم سليماني.وذكر العراقي، عبر جداريته على منصة فيسبوك: “نصيحة… أن لا تُدخلنا في مهاتراتها السياسية..فهو ليس بصالحها… واضح!!؟؟”، وأورد صورة […]

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