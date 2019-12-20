2019/12/20 | 20:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط: توقف العمل في الساحة الحدودية تسبب بهدر ملياري دينار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط: توقف العمل في الساحة الحدودية تسبب بهدر ملياري دينار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).