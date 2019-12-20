أمراض الأسنان مسبب رئيسي لآلام الظهر

2019/12/20 | 20:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أجراها الباحثون في جامعة "GZMK" الألمانية، أنه يوجد علاقة قوية بين الأمراض التي قد تصيب الفك والأسنان، والآلام المبرحة في الظهر.

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