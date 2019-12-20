استخبارات العسكرية تعلن القبض على ارهابي قدم من بغداد ويعمل في صلاح الدين

2019/12/20 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ارهابي قدم من بغداد ويعمل في صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وكمين محكم تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية قيادة عمليات صلاح الدين من القبض على احد الارهابيين في منطقة بيجي بصلاح الدين".

وأوضحت " وهو احد الارهابيين القادمين من بغداد هربا بعد تضييق الخناق عليه لكونه مطلوب للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب، وقد تم تسليمه لجهة الطلب".

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، ان ابطال قيادة عمليات الجزيرة فجروا 16 عبوة ناسفة ونفقين من مخلفات ارهابي داعش في وادي حوران.

وقالت الوزارة في بيان، "استمراراً للعملية العسكرية التي انطلقت يوم امس الخميس في وادي ح

بغداد اليوم- ذي قار

كشفت شرطة قضاء الشطرة التابعة لمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تفاصيل مداهمة امنية نفذتها بعد اغلاق مداخل المدينة، مشيرة الى ان العملية جاءت من من اجل فرض القانون في قضاء الشطرة والقبض على المتهمين والمطلوبين للقضاء.

وذكرت الشر

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باغتيال الناشط المدني علي العصمي وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال الناشط المدني، على العصمي، شقيق الناشط الاخر سلام العصم

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