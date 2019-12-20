قوات النّخبة الفرنسية في «أرض الجهاد».. القصّة الكاملة لانضمامهم لـ داعش

2019/12/20 | 20:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «بعد مضايقاتٍ من المخابرات العسكرية الفرنسية، قرر مهدي ترك الجيش عام 2009.وقد حاول بعد ذلك اللحاق بالجهاديين في أفغانستان، لكن تم توقيفه في #باكستان عام 2012 مع العديد من […]

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