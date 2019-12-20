كيف أثلم موفق الربيعي خارطة العراق بعدم ضم البصرة والعمارة!

2019/12/20 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المفكر السياسي، غالب الشابندر، اليوم الجمعة، معلومات عن كتاب مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي وكيف ثلم البصرة والعمارة وضم العراق إلى إيران.وقال الشابندر في تويت تابعته “يس عراق”، “هل يعلم العراقي المغيب ان مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي لديه كتاب اسمه (منهجان و سياستان) مرسوم على غلافه خارطة العراق منقوصة البصرة […]

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