2019/12/20 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميًا.. انسحاب القبعات الزرق من ساحة التحرير(صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميًا.. انسحاب القبعات الزرق من ساحة التحرير(صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).