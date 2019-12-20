واسط : منع موظفي منفذ زرباطية يهدد المنحة الشهرية لأمراض الثلاسيميا

2019/12/20 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الجمعة، شرطة المحافظة بتوفير الحماية اللازمة لموظفي الساحة الحدودية في منفذ زرباطية من أجل عودتهم لمزاولة أعمالهم،وتمكين المحافظة من الايفاء بالتزاماتها في توفير اموال الخدمات العامة ومخصصات صندوق دعم واسط.

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