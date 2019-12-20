قبل زفافه بأشهر.. مجهولون يقتلون ناشطٌاً عراقياً في الناصرية

2019/12/20 | 21:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق أقدم مسلّحون مجهولون، مساء اليوم الجمعة، على قتل الناشط العراقي #علي_العصمي داخل سيارةٍ خاصة وسط مدينة #الناصرية مركز محافظة #ذي_قار، بحسب مصادر أمنية.ونعى الشاب “سلام العصمي” […]

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