2019/12/20 | 21:38 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق نار على رجال شرطة في كاليفورنيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 21:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق نار على رجال شرطة في كاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق نار على رجال شرطة في كاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).