2019/12/20 | 21:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تحذر من إلغاء بعض الدراسات العليا وفق قانون التقاعد الجديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 21:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تحذر من إلغاء بعض الدراسات العليا وفق قانون التقاعد الجديد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تحذر من إلغاء بعض الدراسات العليا وفق قانون التقاعد الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).