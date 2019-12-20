النائب حسن سالم يرد على تصريحات بهاء الاعرجي🔻

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد على النائب حسن سالم على تصريحات نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، قال النائب حسن سالم: إن الفاسد والوضيع هو من ينعت الشرفاء المقاومين “بالزعاطيط” وأضاف سالم في تصريحات […]

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