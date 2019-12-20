دراسة/ اتفاقية التعاون بين العراق والصين

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظهر محمد صالح

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في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها جمهورية الصين الشعبية منذ العام 2013، دخل العراق للمرة الأولى بسلسلة مذكرات تفاهم واتفاقيات وقعتها

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