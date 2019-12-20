المحكمة الجنائية الدولية تقرر التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رحبت السلطة الفلسطينية بالخطوة، فيما رفضتها اسرائيل معتبرة ان المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها سلطة للتحقيق في الاراضي المحتلة.قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.وأضافت في بيان: “لدي […]

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