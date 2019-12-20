شرطة البصرة تعتقل متهم بالاتجار بالبشر

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت مديرية شرطة محافظة البصرة ، اليوم الجمعة ، عن اعتقال متهم بالاتجار بالبشر .وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز شعبة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة الى قسم مكافحة الاجرام ، تمكنت من القاء القبض على احد سماسرة الاتجار بالبشر ، باستغلاله الوضع المادي […]

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