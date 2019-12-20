بعد هدوء دام ساعات.. تجدد الاشتباكات العشائرية في ناحية أبي صيدا

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان النزاعات العشائرية تجددت في ناحية ابي صيدا بديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إنه "بعد هدوء منذ صباح اليوم، تجددت النزاعات العشائرية في ناحية ابي صيدا وبمختلف الاسلحة".

واضاف "النزاعات ادت الى انقطاع الكهرباء"، مبينا ان "القوات الامنية لم تتدخل لحل النزاعات".

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