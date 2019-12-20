متظاهرو قضاء الإصلاح يقطعون طريق ذي قار - ميسان احتجاجا على مطالب عودة دوام المدارس

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

افاد شهود عيان بقضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن المتظاهرين الغاضبين أقدموا على قطع طريق رئيسي يربط المحافظة بجارتها ميسان.

وذكر الشهود في اتصال مع "الغد برس"، أن "المتظاهرين الغاضبين أقدموا على قطع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي ذي قار وميسان"، لافتا إلى أن " اسباب قطع الطريق تأتي ردا على دعوات المطالبة بعودة الدوام الرسمي للمدارس".

وكانت اجتماعات مكثفة عقدت مساء اليوم بين وجهاء قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار لبحث عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية الاسبوع المقبل.

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