الكربولي: المرحلة القادمة سترسم الدور المهم للمرأة في العمل السياسي

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةالتقى النائب محمد الكربولي رئيس المجلس التنفيذي لحزب تقدم، اليوم الجمعة، بالكادر النسوي لمكتب المنصور.وتدارس النائب الكربولي بحسب بيان مكتبه الاعلامي،...

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