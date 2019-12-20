مقرب من الصدر يرد على قناة العربية الحدث

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةردت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الاخبار التي نشرتها قناة العربية الحدث بخصوص تلقي الصدر تهديداً من قائد فيلق...

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