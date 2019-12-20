تويتر يحذف 6 الاف حساب مرتبط بالحكومة السعودية

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة ،حذفه نحو 6 آلاف حساب، كانت جزءا من عملية معلوماتية تدعمها الدولة وتنبع من السعودية .وقال تويتر: " إن هذه الحسابات كانت تضخم الرسائل المؤيدة للسلطات السعودية عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات وإعادة نشرها والرد عليها ".وبحسب تويتر، فقد خالفت تلك الحسابات سياسة استخدام المنصة، ما اقتضى استبعادها.واضاف الموقع إن" تلك الحسابات المحذوفة تمثل النواة الأساسية لشبكة أوسع نطاقاً تضم أكثر من 88 ألف حساب، منخرطة بنشاطات مزعجة حيال مجموعة كبيرة من المواضيع".وكان تويتر قد أعلن في ايلول الماضي إيقاف حساب مستشار الديوان الملكي السعودي السابق، سعود القحطاني، إلى جانب عدد من الحسابات المرتبطة بالحكومة السعودية .

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