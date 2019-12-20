الفريجي لـ(دجلة): الاسماء المرشحة لاتمثلنا ونحذر من غضب الشارع

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الناشط المدني مشرق الفريجي ،اليوم الجمعة، من غضب الشارع كون الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء لاتمثل المتظاهرين.وبين الفريجي في حديثه لدجلة، ان مرجعية النجف في خطابها...

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