العوادي لـ(دجلة): على الساسة الرضوخ لإرادة الشعب وتسمية شخصية مستقلة

2019/12/20 | 22:06 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة رياض العوادي ،اليوم الجمعة، الطبقة السياسية بالرضوخ لإرادة الشعب وتسمية شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء.وأكد العوادي في حديثه لدجلة،...

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