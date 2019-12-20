إجراءات للاستفادة من مياه الأمطار في النجف الأشرف

2019/12/20 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت مديرية الموارد المائية في محافظة النجف الأشرف ، اليوم الجمعة، عمليات صيانة لضفاف الانهر وعالجت السداد في المناطق المنخفضة بهدف الاستفادة من كميات المياه الواردة الى المحافظة لأغراض الزراعة.

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