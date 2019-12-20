تويتر يحذف آلاف الحسابات المدعومة من السعودية

2019/12/20 | 22:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هذه ليست المرة الأولى التي يحذف فيها “تويتر” آلاف الحسابات السعودية.ذكر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الجمعة أنه حذف نحو ستة آلاف حساب كانت جزءا من عملية معلوماتية تدعمها الدولة وتنبع من السعودية.وقال تويتر إن هذه الحسابات كانت تضخم الرسائل المؤيدة للسلطات السعودية عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات وإعادة نشرها والرد […]

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