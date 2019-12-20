كتلة صادقون تعلن جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة وانتهاك الدستور

2019/12/20 | 22:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، اليوم الجمعة، عن جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بتهمة الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور.

وقال عواد في بيان صحفي لقت "الغد برس" نسخة منه ان "رئيس الجمهورية حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية"، مبينا ان "واجب رئيس الجمهورية الاساسي هو حماية الدستور وهيبته".

واشار الى ان "رئيس الجمهورية يتحايل على التوقيتات الدستوري ولم يسمي رئيسا للوزراء على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية".

واكد ان "كتلة صادقون النيابية جمعت تواقيع نيابية لعزل رئيس الجمهورية من منصبه لحنثه ياليمين الدستوري وتحوله من حامي الدستور الى حامي المحاصصة".

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