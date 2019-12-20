2019/12/20 | 22:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ الغد برس:

أعلنت شرطة ميسان، اليوم الجمعة، عن اعتقال 3 من مطلقي العيارات النارية في الهواء باحدى مناطق العمارة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "تمكنت قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة البلدة ودوريات شرطة النجدة ومفارز أفواج الطوارئ في ميسان من إعتقال ثلاثة من مطلقي العيارات النارية بالهواء خلال إقامتهم حفل في منطقة عواشة إحدى مناطق مدينة العمارة".

واضافت "تم إقتادتهم الى مركز الاحتجاز الأمني بغية إستكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 من مطلقي العيارات النارية في الهواء بمدينة العمارة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 3 من مطلقي العيارات النارية في الهواء بمدينة العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).