أصحاب “القبعات الزرقاء” يسلمون قواطع المسؤولية في ساحة التحرير للقوات الأمنية

2019/12/20 | 22:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التيار الصدري، الجمعة، عن تسليم أصحاب “القبعات الزرقاء” قواطع المسؤولية التي كانت تحت حمايتهم، في ساحة التحرير، إلى القوات الأمنية.وذكر بيان للتيار تلقت “تسريبات نيوز” نسخة منه، “حسب […]

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