نائب وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية: مصدوم من ’’مأساة’’ الاغتيالات في العراق والحكومة متفرجة!

2019/12/20 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال نائبُ وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، اليوم الجمعة، انه ’’مصدوم’’ من حجم المأساة الخاصة باستمرار عمليات الاغتيال والاختطاف التي تنفذها جهات مسلحة ضد الناشطين والمتظاهرين في العراق.

وأضاف هيل، في مقابلة متلفزة، ان على "الحكومة العراقية ان تتحرك إزاء ما يتعرض له الناشطين والمتظاهرين من عمليات خطف واغتيال تنفذها جهات مسلحة"، مبينا ان "الحكومة لا تستجيب لنداءات حماية المتظاهرين مما يتعرضون له".

وأضاف ان "الولايات المتحدة متعاطفة مع التظاهرات في العراق ومع المطالب التي يريد المتظاهرين تطبيقها من قبل السلطات الحاكمة"، مبينا ان "واشنطن تحترم سيادة العراق ولا تتدخل في شؤون".

وتابع ان "الولايات المتحدة الامريكية ليس لديها أي قواعد عسكرية في العراق، وقواتها متواجدة بطلب رسمي من الحكومة العراقية".

وبخصوص الهجمات الصاروخية، التي تتعرض لها المعسكرات الامريكية في العراق، قال هيل ان "الحكومة الإيرانية والحرس الثوري مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات التي تتعرض لها القوات الامريكية في مناطق العراق"، مطالبا الحكومة العراقية بمحاسبة الجهات التي تقف خلف ضرب قواتهم في العراق".

وأشار الى ان "الولايات المتحدة الامريكية سوف ترد على أي تهديد إيراني يطال قواتها في المنطقة".

بغداد اليوم-بغداد

ردت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (20 كانون الأول، 2019) على محطة "العربية الحدث"، التي تحدثت عن تعرض الأخير لتهديد، من قبل قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الايراني، ال

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت واشنطن إزاحة السودان من قائمتها السوداء حول حرية المعتقد ونقلها إلى قائمة أخرى خاصة بالحكومات الخاضعة للمراقبة في مجال الحقوق والحريات الدينية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صدر اليوم الجمعة، إن "

بغداد اليوم - كردستان

أكد مصدر كردي مطلع، الجمعة 20 كانون الاول 2019، أن جميع الاستعدادت انتهت لعقد الاتحاد الوطني الكردستاني مؤتمره يوم غد السبت، في مدينة السليمانية لاختيار هيأة قيادية جديدة وأمين عام جديد للحزب خلفا للراحل جلال طالباني.

وقال

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