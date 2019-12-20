ناشط عراقي للمسلحين: قتلتم أخي الصغير وليس أنا

2019/12/20 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغتال مسلحون مجهولون الجمعة ناشطا في الاحتجاجات في مدينة الناصرية جنوب العراق، في استمرار لمسلسل استهداف النشطاء منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي.

وقال الناشط سلام العصمي عبر فيسبوك إن مسلحين قتلوا شقيقه الصغير علي العصمي الذي كان يستعد للزواج خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووجه العصمي كلامه للجناة بأن من قتلوه هو شقيقه الأصغر وليس هو، مما يشير إلى أن المستهدف الأول بالنسبة للمسلحين هو سلام وليس علي.

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وذكرت ناشطون ووسائل اعلام محلية أن "مسلحين يستقلون سيارات بيك آب من دون لوحات اعترضوا طريق علي العصمي وسط مدينة الناصرية وثم أطلقوا النار عليه أمام المارة ولاذوا بالفرار".

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وهذا هو خامس ناشط يتم اغتياله منذ بداية ديسمبر الجاري في العراق، حيث تزداد حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد.ومنذ مطلع أكتوبر عُثر على نشطاء جثثا في عدد من المدن العراقية، كذلك احتُجز عشرات المتظاهرين والناشطين لفترات متفاوتة على أيدي مسلّحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوياتهم.وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل لتهديدات وعمليات خطف وقتل، يقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.ودعا تقرير خاص بالتظاهرات صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.وحملت البعثة "جهة مجهولة ثالثة"، و"كيانات مسلحة"، و"خارجين عن القانون" و"مفسدين" مسؤولية "القتل المتعمد والخطف والاحتجاز التعسفي".وقتل في الاحتجاجات التي تطالب بـ"إسقاط النظام" في العراق، ما يقارب 460 شخصا وأصيب أكثر من 20 ألفا بجروح حتى اليوم.

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