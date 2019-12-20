بالصور.. الداخلية تكشف هوية منفذي جريمة الوثبة بينهم امرأة

2019/12/20 | 22:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الداخلية، هوية منفذي جريمة ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد.

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