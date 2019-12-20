العراق يتسبب بفيتو روسي في نقل مساعدات الى سوريا

2019/12/20 | 22:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استخدمت روسيا، بدعم من الصين، حق النقض بمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة وذلك للمرة الرابعة عشرة منذ اندلاع الصراع السوري عام 2011 لمنع تسليم مساعدات إنسانية عبر الحدود من تركيا والعراق لملايين المدنيين السوريين.

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