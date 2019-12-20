أمجد عطوان مرشح لجائزة أفضل لاعب عربي

2019/12/20 | 22:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

يتنافس نجم خط وسط منتخبنا الوطني ونادي الشرطة أمجد عطوان مع نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، يتقدمهم هداف ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، للفوز بجائزة أفضل لاعب عربي في العام 2019.

وأطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية استفتاءه الرسمي لاختيار الأفضل في الوطن العربي على صعيد الأندية والمنتخبات واللاعبين، على ان ينظم حفل رسمي في وقت لاحق بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة القدم للاحتفاء بالمتوجين.

وضمت قائمة اللاعبين المتنافسين إلى جانب أمجد عطوان كلا من النجم المصري محمد صلاح المتوج مع «الريدز» بلقب هداف البريمير ليغ ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، بالاضافة الى السعودي سالم الدوسري الفائز مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، والجزائري رياض محرز بطل الدوري الانكليزي وامم افريقيا وكأسي الرابطة والاتحاد، والمغربي حكيم زياش الفائز بالدوري والكأس مع اياكس في هولندا، وأكرم عفيف أفضل لاعب في القارة الصفراء وبطل آسيا مع قطر، والجزائري بغداد بو نجاح هداف الدوري القطري مع السد، والتونسي انيس البدري الفائز مع الترجي بدوري أبطال أفريقيا، والمهاجم الإماراتي علي مبخوت، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وتتنافس منتخبات قطر والجزائر والبحرين المتوجة على التوالي ببطولات آسيا وأفريقيا والخليج على لقب الأفضل، ويبدو الصراع محتدما بين الترجي التونسي والزمالك المصري والعهد اللبناني والهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي على لقب أفضل

ناد.

وكان هداف المنتخب الوطني ولاعب الدحيل القطري مهند علي قد توج بلقب افضل لاعب في غرب آسيا أمس بحسب استفتاء الجماهير الذي نظمه الاتحاد القاري لكرة القدم.

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