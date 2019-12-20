صفحة صالح العراقي توجه تحذيرا الى قناتي العربية والحدث السعوديتين

2019/12/20 | 22:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تحذيرا الى قناتي العربية والحدث السعوديتين.وجاء في التحذير ما نصه : “نصيحة… ان لا تُدخلنا في […]

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