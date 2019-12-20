صور .. كيف تم احياء اطول ليلة في السنة بإقليم كوردستان

2019/12/20 | 22:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احيا السكان في محافظة السليمانية في اقليم كوردستان اليوم الجمعة اطول ليلة في السنة ما تسمى بليلة "يلدا".

وجرت مراسم الاحتفال بهذه الليلة على قاعدة "تلار" في مدينة السليمانية حيث شهدت فعاليات ونشاطات مختلفة.

و"يلدا" مناسبة يتم ايحياؤها منذ آلاف السنين لدى بعض الشعوب.



ووفق المعتقد فإن "يلدا" هي يوم ميلاد الشمس، وفيه اطول ليلة في السنة.

ويعتقد ان من يأكل ثمرة الرمان لن يتعرض طيلة السنة لامراض، عدا لك يعتقد انها جالبة للحظ.

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