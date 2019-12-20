نقابة معلمي النجف تدعو الطلبة إلى استئناف الدوام

2019/12/20 | 22:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت نقابة المعلمين في النجف، اليوم الجمعة، الطلبة في المحافظة إلى استئناف الدوام والاحتجاج خارج أوقاته الرسمية، امتثالا لخارطة الطريق التي وضعتها الم...

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