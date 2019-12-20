2019/12/20 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية، عدي عواد، اليوم الجمعة، جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بتهمة الخيانة والحنث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. بتهمة الخيانة وانتهاك الدستور تواقيع نيابية لعزل رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. بتهمة الخيانة وانتهاك الدستور تواقيع نيابية لعزل رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).