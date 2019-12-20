بالصور.. لافتات عملاقة في ساحة التحرير تطالب بتنحي صالح والحلبوسي

2019/12/20 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اظهرت لافتات عملاقة رفعها المتظاهرين في ساحة التحرير، اليوم الجمعة، تطالب بتنحي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

اللافتات حملت

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