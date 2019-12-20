تواقيع نيابية لعزل رئيس الجمهورية

2019/12/20 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية ، عدي عواد عن جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه.

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