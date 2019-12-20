الاتحاد الوطني الكردستاني يعقد مؤتمرا يوم غد لاختيار هيأة قيادية جديدة خلفا للراحل جلال طالباني.

2019/12/20 | 22:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر كردي مطلع، الجمعة أن جميع الاستعدادت انتهت لعقد الاتحاد الوطني الكردستاني مؤتمره يوم غد السبت، في مدينة السليمانية لاختيار هيأة قيادية جديدة وأمين عام جديد للحزب خلفا للراحل […]

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