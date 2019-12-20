2019/12/20 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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اللواء أحمد زويني يعود لمنصبه من جديد قائدا لشرطة كربلاء

يتبع ..

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ارهابي قدم من بغداد ويعمل في صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وكمين محكم تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكر

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، ان ابطال قيادة عمليات الجزيرة فجروا 16 عبوة ناسفة ونفقين من مخلفات ارهابي داعش في وادي حوران.

وقالت الوزارة في بيان، "استمراراً للعملية العسكرية التي انطلقت يوم امس الخميس في وادي ح

بغداد اليوم- ذي قار

كشفت شرطة قضاء الشطرة التابعة لمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تفاصيل مداهمة امنية نفذتها بعد اغلاق مداخل المدينة، مشيرة الى ان العملية جاءت من من اجل فرض القانون في قضاء الشطرة والقبض على المتهمين والمطلوبين للقضاء.

وذكرت الشر

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